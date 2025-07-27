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Galatasaray'da gündem Singo

Galatasaray'da defans hattını güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürerken gündemdeki en önemli isim Wilfred Singo.

calendar 27 Temmuz 2025 11:57 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2025 12:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da gündem Singo
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Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un öncelikli hedefi ise Monaco forması giyen stoper Wilfried Singo oldu. Buruk'un, Fildişili savunmacıyı transfer listesinin ilk sırasına yazdığı öğrenildi.

Defans hattına, hem stoperde hem de savunmada oynayabilecek bir oyuncu baktıklarını belirten Okan Buruk'un işaret ettiği isim, Monaco'nun yıldızı Wilfred Singo.

ÖDEMELER SENEYE BAŞLAYACAK


Hem stoper hem sağ bek hem de sağ kanatta görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcuyu çok beğenen ve takımda görmek isteyen Okan Buruk, Singo'yu listenin ilk sırasına yazdı.
Yalnız Monaco'nun talep ettiği yüksek bonservis bedelini kiralama artı satın alma opsiyonu ile çözmeye çalışan sarı-kırmızılılar böylece kadrosunu güçlendirecek.

Osimhen'e bu sezon verilecek 40 milyon Euro yüzünden ödemelerin önemli kısmını seneye bırakmak isteyen yönetim, Monaco'yu ikna ederse gaza basacak.

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Fildişili futbolcu, ayaklarına da hakim bir oyuncu.

Daha önce özellikle İtalya'da sağ kanatta sık sık forma giyen Singo, sağ bekte de sık sık görev aldı.

Esas mevkisi stoper olan Fildişili oyuncunun birden fazla bölgede oynaması nedeniyle Okan Buruk'un ilk sırasında olduğu öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Singo, geride kalan sezonda Monaco'da 35 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 3 asistlik katkı verdi. 



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