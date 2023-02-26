Galatasaray'da gündem Pena

36 yaşına gelen Fernando Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray, tanıdık bir ismi gündemine aldı: Inaki Pena…



Geçen sezon ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara gelen Barcelona forması giyen İspanyol kaleci, tekrardan sarı-kırmızılıların radarına girdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Pena, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.



Galatasaray, Inaki Pena için temaslarını sürdürürkün, İspanyol oyuncuyu sezon sonunda bonservissiz bir şekilde kadrosuna katabilme ihtimali bulunuyor. Katalan ekibi, yeni bir kontrat teklif etse dahi Pena, Barcelona'da kalmak istemiyor.



23 yaşındaki eldiven, Barcelona'da as kaleci Ter Stegen'in formda olmasından dolayı 3 maçta oynayabildi.





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