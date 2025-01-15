Galatasaray'da gündem Pellegrini

Galatasaray transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Orta sahada hem Gabriel Sara'nın son sakatlığı hem de alternatif eksikliği nedeniyle hazırlıklarını hızlandırıyor.
GÜNDEM YİNE PELLEGRINI
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini'yi gündeminde tutmaya devam ediyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Sarı-kırmızılılarda 28 yaşındaki futbolcunun Roma'daki son durumu detaylıca araştırılıyor.
Roma'da bu sezon 21 maçta süre bulan Pellegrini, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Pellegrini'nin Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Orta sahada hem Gabriel Sara'nın son sakatlığı hem de alternatif eksikliği nedeniyle hazırlıklarını hızlandırıyor.
GÜNDEM YİNE PELLEGRINI
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini'yi gündeminde tutmaya devam ediyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Sarı-kırmızılılarda 28 yaşındaki futbolcunun Roma'daki son durumu detaylıca araştırılıyor.
Roma'da bu sezon 21 maçta süre bulan Pellegrini, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Pellegrini'nin Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.