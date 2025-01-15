Galatasaray'da gündem Pellegrini

Galatasaray, Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini gündeminde tutmaya devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da gündem Pellegrini
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15 Ocak 2025 11:06
Galatasaray transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Orta sahada hem Gabriel Sara'nın son sakatlığı hem de alternatif eksikliği nedeniyle hazırlıklarını hızlandırıyor.

GÜNDEM YİNE PELLEGRINI

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini'yi gündeminde tutmaya devam ediyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılarda 28 yaşındaki futbolcunun Roma'daki son durumu detaylıca araştırılıyor.

Roma'da bu sezon 21 maçta süre bulan Pellegrini, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Pellegrini'nin Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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