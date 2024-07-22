Galatasaray'da gündem Barış ve Kaan!

Galatasaray'da birden farklı forma giyebilen Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan, gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, geciken transferlerin ardından iki isme yeni sezonda da çok iş düşeceği şeklinde yorumda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gündem Barış ve Kaan!
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22 Temmuz 2024 09:15
Galatasaray, sağ bek ve orta saha transferinde şu ana kadar mutlu sona ulaşabilmiş değil.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu konuda yönetime eleştiride bulunurken Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan gündem oldu.

Galatasaraylı taraftarlar, özellikle sosyal medyada birden fazla mevkide forma giyebilen iki isme yeni sezonda da çok iş düşeceği şeklinde yorumda bulundular.

Kaan Ayhan, geçen sezon; orta saha, stoper, sol bek ve sağ bekte forma giymişti. Barış Alper Yılmaz ise; sağ ve sol kanat, santrfor, sağ ve sol bekte oynamıştı.





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