Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Nelsson'dan

Galatasaraylı futbolcular, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.
Galibiyeti kendilerini desteklemek için gelen taraftarıyla kutlayan sarı-kırmızılı futbolcularda bu sezon geleneksel hale gelen galibiyet üçlüsü tezahüratını Victor Nelsson yaptırdı.
Galatasaray taraftarı, ayrıca maç sonunda teknik direktör Okan Buruk'a da sevgi gösterisinde bulundu.
Galibiyeti kendilerini desteklemek için gelen taraftarıyla kutlayan sarı-kırmızılı futbolcularda bu sezon geleneksel hale gelen galibiyet üçlüsü tezahüratını Victor Nelsson yaptırdı.
Galatasaray taraftarı, ayrıca maç sonunda teknik direktör Okan Buruk'a da sevgi gösterisinde bulundu.