Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Nelsson'dan

İstanbulspor karşısında müthiş bir performans gösteren Victor Nelsson, maçın ardından galibiyet üçlüsünü çektirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Nelsson'dan
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16 Mayıs 2023 23:03
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 23:06
Galatasaraylı futbolcular, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.

Galibiyeti kendilerini desteklemek için gelen taraftarıyla kutlayan sarı-kırmızılı futbolcularda bu sezon geleneksel hale gelen galibiyet üçlüsü tezahüratını Victor Nelsson yaptırdı.

Galatasaray taraftarı, ayrıca maç sonunda teknik direktör Okan Buruk'a da sevgi gösterisinde bulundu.

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