Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması!

Milliyet yazarı Tayfun Bayındır'ın "Erden Timur'u böyle bitirdiler" başlıklı yazı için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalar yaptı.
Tayfun Bayındır, Dursun Özbek ile yaptığı konuşmayı paylaştı. İşte Tayfun Bayındır'ın yazısı ve Dursun Özbek'in sözleri...
Tayfun Bayındır: "Erden Timur'u böyle bitirdiler" başlıklı yazımla ilgili olarak, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek aradı. Dursun bey "ağabey" diyebilecek kadar yakın olduğum ve saygı duyduğum biridir. Ayrıca "cevap hakkı" kutsaldır. O nedenle söylediklerini aynen kullanıyorum…"
DURSUN ÖZBEK: "TİMUR'U PAMUKLARA SARARAK KORUDUK"
"Yazıyı kaleme almadan önce keşke bir arayıp sorsaydın, sana konuşan sözüm ona o önemli Galatasaraylının söyledikleri kesinlikle doğru değil. Genel sekreterimiz Eray Yazgan bu kulüpte Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunmuş tek kişi. İsminin öyle imalarla anılması ancak hayal ürünü olabilir. Kendisine ve ismi geçen diğer arkadaşlara ciddi haksızlık olmuş. Biz Erden Timur'u pamuklara sararak koruduk. Bizim başarımızı çekemeyenlerin uydurduğu şeyler bunlar. Hiçbir şekilde itibar etmeyin..."
Tayfun Bayındır, Dursun Özbek ile yaptığı konuşmayı paylaştı. İşte Tayfun Bayındır'ın yazısı ve Dursun Özbek'in sözleri...
Tayfun Bayındır: "Erden Timur'u böyle bitirdiler" başlıklı yazımla ilgili olarak, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek aradı. Dursun bey "ağabey" diyebilecek kadar yakın olduğum ve saygı duyduğum biridir. Ayrıca "cevap hakkı" kutsaldır. O nedenle söylediklerini aynen kullanıyorum…"
DURSUN ÖZBEK: "TİMUR'U PAMUKLARA SARARAK KORUDUK"
"Yazıyı kaleme almadan önce keşke bir arayıp sorsaydın, sana konuşan sözüm ona o önemli Galatasaraylının söyledikleri kesinlikle doğru değil. Genel sekreterimiz Eray Yazgan bu kulüpte Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunmuş tek kişi. İsminin öyle imalarla anılması ancak hayal ürünü olabilir. Kendisine ve ismi geçen diğer arkadaşlara ciddi haksızlık olmuş. Biz Erden Timur'u pamuklara sararak koruduk. Bizim başarımızı çekemeyenlerin uydurduğu şeyler bunlar. Hiçbir şekilde itibar etmeyin..."
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