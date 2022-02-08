Galatasaray'da Diagne hikayesi yarım kaldı

Galatasaray ile Mbaye Diagne'nin bir dargın bir barışık süren aşkı bu defa mutsuz sonla noktalandı. Yabancı kontenjanında doluluk yaşayan sarı kırmızılılar pazartesi günü 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetti. Aralık ayında oynanan Başakşehir maçında sakatlanan ve kalçasında kırık tespit edilen Senegalli oyuncuyla anlaşan sarı kırmızılılar sezon bitiminde Diagne'ye tekrar lisans çıkaracak. Ancak Galatasaray bu kez de Senegalli oyuncuyu bu defa da satış listesine koyacak.



KRALLIK YAŞADI



Gomis'in yerini doldurmak için 2018-19 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan bonuslarla birlikte 13 milyon euroya transfer edilen golcü oyuncudan sarı kırmızılılar ilk ayları dışında istediği verimi alamadı. Yıldız oyuncu ilk sezonunda 12 maçta 10 atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olurken toplamda da 30 golle kral olmuştu. Ancak disiplinsiz davranışları sebebiyle Club Brugge'e kiralandı, burada da değişen bir şey olmadı.



PİYASA YAPAMADI



Belçika ekibi Diagne'yi disiplinsiz tavırlarından dolayı kadro dışı baraktı, Senegalli bir sene futboldan uzak kaldı. Daha sonra West Bromwhic'in yolunu tutan Diagne eski günlerine göz kırpsa da beklenen transferi yapamadı ve Galatasaray'a geri döndü. Ancak inişli çıkışlı grafiğinin yanın da bir de uzun süreli sakatlık yaşayınca kontenjanda yer açmak için sözleşmesi feshedildi. Sırtı dönük bir veda fotoğrafı yayımlayan Diagne şimdiden kendisine kulüp bakmaya başladı.





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