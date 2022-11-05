Galatasaray'da derbiye yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbiye yoğun ilgi
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05 Kasım 2022 21:03
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile oynadığı derbi maça yoğun ilgi gösterdi.

Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

İl Spor Güvenlik Kurulunda kulüplerin talepleri doğrultusunda alınan kararla Beşiktaşlı taraftarlar, derbiyi statta takip edemedi.

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