Galatasaray'da derbiye yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile oynadığı derbi maça yoğun ilgi gösterdi.
Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
İl Spor Güvenlik Kurulunda kulüplerin talepleri doğrultusunda alınan kararla Beşiktaşlı taraftarlar, derbiyi statta takip edemedi.
Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
İl Spor Güvenlik Kurulunda kulüplerin talepleri doğrultusunda alınan kararla Beşiktaşlı taraftarlar, derbiyi statta takip edemedi.