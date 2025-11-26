Galatasaray'da derbi öncesi bek alarmı!

Geçen sezonlarda birçok kritik Avrupa maçında çeşitli sebeplerle orijinal bek oynatamayan Cimbom en kritik fikstüre de bu oyunculardan yoksun girdi.Roland Sallai, USG maçına sağ bekte başlarken Ismail Jakobs son antrenmanda ağrılarının bulunduğunu belirtti, ağrılarına rağmen riske edildi.Singo'nun geri dönüşünün bir ayı bulması beklenirken Eren Elmalı ise hak mahrumiyeti cezası sebebiyle hem derbide hem Monaco'da oynayamayacak.Milli Takım'da sakatlanan Kaan Ayhan için ise yoğun bir tedavi programına başlandı; derbiye yetiştirilmek için gayret gösteriliyor. Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Roland Sallai ise Kadıköy'de forma giyemeyecek.Kadıköy'de sol bekte Kazımcan Karataş'ın, sağ bekte ise Kaan'ın yetişmemesi durumunda Barış Alper Yılmaz ya da savunma bölgesinden bir oyuncunun görev yapması düşünülüyor.