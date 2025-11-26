26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Galatasaray'da derbi öncesi bek alarmı!

Galatasaray, sezonun en kritik dönemine bek mevkilerinde büyük eksiklerle giriyor. Singo'nun sakatlığı, Eren Elmalı'nın cezası, Kaan Ayhan'ın sakatlığı ve Sallai'nin kart cezası nedeniyle derbide ve Avrupa maçlarında ciddi rotasyon sorunları yaşanıyor. Kadıköy'de beklerde Kazımcan ve gerekirse Barış Alper'in görev yapması bekleniyor.

calendar 26 Kasım 2025 16:11
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da derbi öncesi bek alarmı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Geçen sezonlarda birçok kritik Avrupa maçında çeşitli sebeplerle orijinal bek oynatamayan Cimbom en kritik fikstüre de bu oyunculardan yoksun girdi.

Roland Sallai, USG maçına sağ bekte başlarken Ismail Jakobs son antrenmanda ağrılarının bulunduğunu belirtti, ağrılarına rağmen riske edildi.

Singo'nun geri dönüşünün bir ayı bulması beklenirken Eren Elmalı ise hak mahrumiyeti cezası sebebiyle hem derbide hem Monaco'da oynayamayacak.


Milli Takım'da sakatlanan Kaan Ayhan için ise yoğun bir tedavi programına başlandı; derbiye yetiştirilmek için gayret gösteriliyor. Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Roland Sallai ise Kadıköy'de forma giyemeyecek.

Kadıköy'de sol bekte Kazımcan Karataş'ın, sağ bekte ise Kaan'ın yetişmemesi durumunda Barış Alper Yılmaz ya da savunma bölgesinden bir oyuncunun görev yapması düşünülüyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.