Galatasaray'da değişiklikler netice vermiyor

Galatasaray ligde üç maçtır kazanamazken yapılan oyuncu değişikliklerinin faydasını da göremedi.



Kasımpaşa maçında Diagne ile Cicaldau devre arasında çıkıp, Muhammed ve Taylan oyuna girmiş takım 2-1 önde iken maç 2-2 sona ermişti. Üstelik yenilen golde de Taylan'ın hatası vardı.



Trabzon deplasmanında ise Galatasaray soyunma odasına 2-1 önde girerken, Emre Kılınç ve Morutan kenara gelip Aytaç ve Babel sahaya girmişti. bu karşılaşma da 2-2 bitti.



Alanya maçında ise devre arasında Halil, Morutan ve Taylan çıkarken Muhammed, Feghouli ve Emre Kılınç ikinci 45'e başladı. Berabere giden maçı Galatasaray son dakikalarda yediği golle kaybetti. Bu maçta da yapılan hamlelerden istenen etki yaratılamadı.



