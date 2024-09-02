Galatasaray'da Cherki için nabız yoklaması!

Kanat ve 10 numara transferi yapmak isteyen Galatasaray, her iki mevkide de forma giyebilen Lyon'dan Rayan Cherki için temaslara başladı. Fransız medyası ise Cherki'nin Türkiye'de oynamaya sıcak bakmadığını duyurdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Cherki için nabız yoklaması!
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02 Eylül 2024 09:56
Son güncelleme 02 Eylül 2024 11:24
10 numara ve kanat transferi yapmak isteyen ve fırsat transferlerini de değerlendiren Galatasaray'da Rayan Cherki ismi ön plana çıktı.

NABIZ YOKLAMASI

Lyon'da kadro dışı bırakılan Cezayir asıllı Fransız futbolcu için nabız yoklaması yapıldı. Galatasaray, 25 milyon euro piyasa değeri bulunan 21 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını araştırmaya başladı.

"TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR"

Fransa'dan ise Cherki ile ile ilgili başka bir iddia gündeme geldi. Fransız medyası, Rayan Cherki'nin Türkiye'de oynamak istemediğini öne sürdü.

Lyon altyapısından yetişen ve kanat ile on numarada görev yapabilen Cherki, 141 maçta 17 gol, 25 asistle oynadı.

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