Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi için özel ziyaret!

Galatasaray'da Beşiktaş derbisine yönelik olarak şimdiden kollar sıvandı. Başkan Dursun Özbek ile Erden Timur, hafta içindeki idmanlardan birinde Florya'ya giderek, teknik ekibe ve tüm oyunculara destek verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi için özel ziyaret!
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31 Ekim 2022 09:06
Galatasaray 'da yeni gündem haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi. SarıKırmızılılar, zirve yolunda yeniden yükseliş adına bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. İşini şansa bırakmak istemeyen Galatasaray cephesinde, yöneticiler şimdiden kolları sıvamış durumda. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ile birlikte hafta içindeki bir idman öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek, teknik ekibe ve tüm oyunculara destek vermeye hazırlanıyor.

GALİBİYET PRİMİ OLABİLİR

Ziyaret sırasında oyuncuları bir de sürpriz bekliyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Beşiktaş derbisine özel olarak bir galibiyet primi açıklamayı düşündüğü öğrenildi. Miktara henüz karar verilmediği, oyuncuların idmandaki reaksiyonuna göre başkan Özbek'in rakamı yükseltebileceği ifade ediliyor.

BERABER YEMEK YİYECEKLER

Ayrıca takımdaki havayı daha da yükseltmek için hafta içinde bir yemek organizasyonu yapılacağı öğrenildi. Ya tesislerde eşlerin de katılacağı bir barbekü partisi ya da dışarıda hep beraber gidilecek bir yemek daveti verilmesi planlanıyor. 

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