Galatasaray'da Bernardo heyecanı

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi...
Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim bir dünya yıldızına daha kancayı taktı.
Osimhen ve Icardi gibi önemli futbolcuları Türkiye'ye getiren Cimbom'un, Bernardo Silva transferi için resmi görüşmelere başladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Yapılan zirveyi Galatasaray'da birçok yıldız transferinde imzası bulunan İtalyan menajer George Gardi'nin yönettiği öğrenildi. Manchester City ve Portekizli futbolcunun menajerine transfer şartlarının sorulduğu öne sürülüyor.
TEKNİK KALİTE, OYUN ZENGİNLİĞİ, TECRÜBE
İngiliz ekibinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 49 maçta görev aldı.
Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Silva'nın Galatasaray'a teknik kalite; oyun zenginliği ve tecrübe katacağı düşünülüyor. 45 milyon Euro değerindeki 10 numaranın, gelecek yıl Avrupa'da da başarı hedefleyen Cimbom'a fayda sağlayacağı ifade ediliyor.
Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim bir dünya yıldızına daha kancayı taktı.
Osimhen ve Icardi gibi önemli futbolcuları Türkiye'ye getiren Cimbom'un, Bernardo Silva transferi için resmi görüşmelere başladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Yapılan zirveyi Galatasaray'da birçok yıldız transferinde imzası bulunan İtalyan menajer George Gardi'nin yönettiği öğrenildi. Manchester City ve Portekizli futbolcunun menajerine transfer şartlarının sorulduğu öne sürülüyor.
TEKNİK KALİTE, OYUN ZENGİNLİĞİ, TECRÜBE
İngiliz ekibinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 49 maçta görev aldı.
Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Silva'nın Galatasaray'a teknik kalite; oyun zenginliği ve tecrübe katacağı düşünülüyor. 45 milyon Euro değerindeki 10 numaranın, gelecek yıl Avrupa'da da başarı hedefleyen Cimbom'a fayda sağlayacağı ifade ediliyor.
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