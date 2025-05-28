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Galatasaray'da Bernardo heyecanı

Yeni sezonda Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray'ın Bernardo Silva için Manchester City ile resmi görüşmelere başladığı öğrenildi. Portekizli yıldızın transfer şartlarının masaya yatırıldığı ve 1 yıllık kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde teklif yapılacağı belirlendi.

calendar 28 Mayıs 2025 08:30
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Bernardo heyecanı
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Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi...

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim bir dünya yıldızına daha kancayı taktı.

Osimhen ve Icardi gibi önemli futbolcuları Türkiye'ye getiren Cimbom'un, Bernardo Silva transferi için resmi görüşmelere başladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Yapılan zirveyi Galatasaray'da birçok yıldız transferinde imzası bulunan İtalyan menajer George Gardi'nin yönettiği öğrenildi. Manchester City ve Portekizli futbolcunun menajerine transfer şartlarının sorulduğu öne sürülüyor.

TEKNİK KALİTE, OYUN ZENGİNLİĞİ, TECRÜBE

İngiliz ekibinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 49 maçta görev aldı.

Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Silva'nın Galatasaray'a teknik kalite; oyun zenginliği ve tecrübe katacağı düşünülüyor. 45 milyon Euro değerindeki 10 numaranın, gelecek yıl Avrupa'da da başarı hedefleyen Cimbom'a fayda sağlayacağı ifade ediliyor. 


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