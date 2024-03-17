Galatasaray'da Berkan dalya dedi!

Berkan Kutlu, Kasımpaşa maçıyla Galatasaray formasıyla 100. maçına çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Berkan dalya dedi!
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17 Mart 2024 16:02
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı takımdaki 100. maçına çıktı.

Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla dalya dedi.

Berkan Kutlu, Galatasaray'da geride kalan 99 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

Galatasaray'ın Berkan Kutlu için yaptığı paylaşım:




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