Galatasaray'da Batshuayi parmak ısırttı!

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Trencin ile oynanan karşılaşmayı 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Batshuayi parmak ısırttı!
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19 Temmuz 2024 09:36
Galatasaray'a transferinden sonra adaptasyon sorunu yaşamayan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı takımda siftah yaptı.

Belçikalı yıldız, Trencin ile oynanan karşılaşmanın 58. dakikada fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı.

Batshuayi, Hakim Ziyech ve Dries Mertens'in attığı gollerde de asisti yapan isim oldu.

30 yaşındaki yıldız, bu performansıyla teknik heyet ve taraftarlardan tam not aldı. 

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