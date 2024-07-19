Galatasaray'da Batshuayi parmak ısırttı!

Galatasaray'a transferinden sonra adaptasyon sorunu yaşamayan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı takımda siftah yaptı.
Belçikalı yıldız, Trencin ile oynanan karşılaşmanın 58. dakikada fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı.
Batshuayi, Hakim Ziyech ve Dries Mertens'in attığı gollerde de asisti yapan isim oldu.
30 yaşındaki yıldız, bu performansıyla teknik heyet ve taraftarlardan tam not aldı.
Belçikalı yıldız, Trencin ile oynanan karşılaşmanın 58. dakikada fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı.
Batshuayi, Hakim Ziyech ve Dries Mertens'in attığı gollerde de asisti yapan isim oldu.
30 yaşındaki yıldız, bu performansıyla teknik heyet ve taraftarlardan tam not aldı.