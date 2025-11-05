Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yedek!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı Ajax deplasmanında kulübeye çekti.
Okan Buruk, Bodo/Glimt ve Trabzonspor maçlarında taraftarın tepki gösterdiği milli futbolcuya Ajax karşısında ilk 11'de forma vermedi. Barış Alper, mücadeleye kulübede başladı.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Wilfried Singo ise Ajax maçıyla birlikte ilk 11'e geri döndü.
Okan Buruk, Bodo/Glimt ve Trabzonspor maçlarında taraftarın tepki gösterdiği milli futbolcuya Ajax karşısında ilk 11'de forma vermedi. Barış Alper, mücadeleye kulübede başladı.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Wilfried Singo ise Ajax maçıyla birlikte ilk 11'e geri döndü.