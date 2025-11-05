05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-263'
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-067'
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yedek!

Galatasaray'da Bodo/Glimt ve Trabzonspor maçlarında taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper Yılmaz, Ajax maçında yedek kulübesinde yer aldı.

calendar 05 Kasım 2025 21:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı Ajax deplasmanında kulübeye çekti.

Okan Buruk, Bodo/Glimt ve Trabzonspor maçlarında taraftarın tepki gösterdiği milli futbolcuya Ajax karşısında ilk 11'de forma vermedi. Barış Alper, mücadeleye kulübede başladı.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Wilfried Singo ise Ajax maçıyla birlikte ilk 11'e geri döndü.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
