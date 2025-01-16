Galatasaray'da ayrılık pazarlığı!

Galatasaray, takımdan ayrılmak isteyen Victor Nelsson için 10-12 milyon euro bonservis bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da ayrılık pazarlığı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2025 18:27
Galatasaray'ın Victor Nelsson için belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

NELSSON'UN HEDEFİ

Danimarka basınında yer alan habere göre, Nelsson, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Nelsson'un kariyerine
beş büyük ligden birinde devam etmek istediği kaydedildi.

MENAJERİ GÖRÜŞÜYOR

Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 10-12 milyon euro olduğu belirtildi. Danimarkalı futbolcunun menajerinin ise bu rakamı düşürmek için Galatasaray'la temas halinde olduğu öne sürüldü.

Nelsson'un adı son dönemde Fransa'dan Rennes ve Belçika'dan Anderlecht ile anılıyor.

Galatasaray, Nelsson'u 2021 yazında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Kopenhag'dan kadrosuna katmıştı.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Nelsson, bu sezon Galatasaray'da 16 maçta süre buldu.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery