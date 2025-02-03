Galatasaray'da ayrılık kararı: Batshuayi!

Galatasaray, Belçikalı forveti Michy Batshuayi ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık kararı: Batshuayi!
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03 Şubat 2025 14:32
Galatasaray'da hücum hattına Alvaro Morata'nın transferiyle birlikte bir ayrılık kararı geldi.

DHA'nın haberine göre, Galatasaray, Michy Batshuayi ile yollarını ayırma kararı aldı. Belçikalı futbolcuyla yakın zamanda yolların ayrılmasının beklendiği belirtildi.

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

Galatasaray'a yaz transfer döneminde imza atan Batshuayi'nin sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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