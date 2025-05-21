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Galatasaray'da ayrılık görüşmesi: Frankowski

Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Przemyslaw Frankowski ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Polonyalı futbolcu için Lens ile temasa geçildi.

calendar 21 Mayıs 2025 10:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da ayrılık görüşmesi: Frankowski
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Galatasaray, devre arasında Lens'ten zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Przemyslaw Frankowski ile yola devam etmeyi planlamıyor.

Galatasaray'ın 3'lü savunma sistemi için transfer ettiği ancak daha sonra 4'lü geçilmesinin ardından gözden düşen Polonyalı futbolcu için Lens ile temasa geçildi.

Lens ile opsiyon için temasa geçen Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcudan en az zararla çıkmak istiyor.

Galatasaray forması altında 13 maçta süre bulan Frankowski, 1 asist yaptı.

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