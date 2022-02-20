Galatasaray'da 6'ya Danilo, 8'e Xeka

Yeni sezon için 6 ve 8 numara arayan Galatasaray'da Danilo Barbosa ve Xeka isimleri ön plana çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray'da 6'ya Danilo, 8'e Xeka
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2022 14:17
Galatasaray Luis Campos ve Pasquale Sensibile liderliğindeki kadro, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılarda öncelik, takımın omurgasını oturtmak. Bu doğrultuda devam eden ön libero (6 numara) ve iki yönlü orta saha (8) arayışlarında iki isim öne çıktı.

Fransa'da Nice forması giyen ve bir yıl daha kontratı bulunan 25 yaşındaki Brezilyalı Danilo Barbosa, 6 numara; bir başka Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki Portekizli Miguel Rocha Xeka 8 numara adayı.

Barbosa'nın satın alma opsiyonu ile kiralanması, Xeka'nın bonservissiz alınması planlanıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.