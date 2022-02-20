Galatasaray'da 6'ya Danilo, 8'e Xeka

Galatasaray Luis Campos ve Pasquale Sensibile liderliğindeki kadro, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Sarı-kırmızılılarda öncelik, takımın omurgasını oturtmak. Bu doğrultuda devam eden ön libero (6 numara) ve iki yönlü orta saha (8) arayışlarında iki isim öne çıktı.



Fransa'da Nice forması giyen ve bir yıl daha kontratı bulunan 25 yaşındaki Brezilyalı Danilo Barbosa, 6 numara; bir başka Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki Portekizli Miguel Rocha Xeka 8 numara adayı.



Barbosa'nın satın alma opsiyonu ile kiralanması, Xeka'nın bonservissiz alınması planlanıyor.





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