Galatasaray'da 4 saat 45 dakika süren Divan Kurulu sona erdi!

Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin:

"2005 yılından firmalar ve halka açık şirketler, enflasyon muhasebesi uyguladı. İlk kez uzun yıllar mali tablolarda enflasyon düzeltmesi yaptık.

Aktiflerimizin 31 Mayıs 2023'te yaklaşık 9.1 milyar lira iken, 21.5 milyar liraya yükseldi.









Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "2022 yılı Mayıs ayında aktif büyüklüğümüz 2.4 milyar TL idi. 2 senede enflasyon muhasebesi, gayrımenkul değerlemesi, futbol ekonomisinin büyümesi sonrası bilançomuz 9 kat arttı."



Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Aktifimizin yüzde 66'sı gayrımenkullerden oluşuyor. 1 dönem önce de böyleydi. Maddi olmayan duran varlıklar, futbolcu bonservisleri yüzde 13'ünü oluşturuyor. Gayrımenkullerimizden Florya'nın toplamı 8 milyar lira değerinde. Mecidiyeköy 2.2 milyar TL. Kemerburgaz kullanım hakkı, tapu değil ama 2.2 milyar TL değere ulaştı. Bunların hepsi ekspertiz raporlarıyla oluştur. Galatasaray Adası 1.6 milyar TL. Diğer gayrımenkuller 200 milyon TL. Gayrımenkullerimiz 8.376 milyar TL değerlendi. Bu da yüzde 143'lük bir artış."







Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Yükümlülükler tarafında Bankalar Birliği borcumuz var. Bir dönem öncesine göre kısmi biraz azalma oldu, tahsilatlar var."







Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Futbolcu transferlerine ilişkin borçlarda da 2 milyar liralık artış söz konusu. Sporculara olan diğer yükümlülükler ve vergi yükümlülüklerinde ise çok bir değişiklik yok."







Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Gelir gider hesaplarına baktığımızda ağırlıklı olarak kur farkları var. Kur farkı 1.4 milyar lira civarında. Esas faaliyetlerden 1.9 milyar lira zarar görüyoruz. Yatırım faaliyetlerinde sporcu satışı ve gayrımenkul değerlemeleri 3.6 milyar lira kar var. 1.6 milyara bankalara ödenen faiz olmak üzere 1.9 milyar lira finansman gideri var. Çoğu gayrımenkul değerlemelerini içeren ama enflasyon kar zararı hesabı altında sınıflanan 5.4 - 5.5 milyar lira kadar enflasyon para kayıp kazancı görüyoruz. Bunların sonucunda konsolide olarak 2024 yılında kulübün net karı 5.2 milyar lira gözüküyor. Bu 5.2 milyar karın 4 milyar lirası kulübün, 1.1 milyar lirası halka açık tarafta hissedarların."







Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Denetim firmasının, bu döneme ilişkin görüşlerine gelince; sınırlı olumlu görüş söz konusu. Dikkat çekilen iki husus var. Bir tanesi işletmenin sürekliliği. Bu dönemde kısa vadeli yükümlülüklerin, dönen varlıklarla karşılaştırıldığında 6.4 milyar lira net kısa vadeli yükümlülük var. Denetim firması, bunu riskli buluyor."











"FUTBOLCULARA 198 MİLYON DOLAR" En temel değişiklik olarak bu gözüküyor.""2022 yılı Mayıs ayında aktif büyüklüğümüz 2.4 milyar TL idi. 2 senede enflasyon muhasebesi, gayrımenkul değerlemesi, futbol ekonomisinin büyümesi sonrası bilançomuz 9 kat arttı.""Aktifimizin yüzde 66'sı gayrımenkullerden oluşuyor. 1 dönem önce de böyleydi. Maddi olmayan duran varlıklar, futbolcu bonservisleri yüzde 13'ünü oluşturuyor. Gayrımenkullerimizden Florya'nın toplamı 8 milyar lira değerinde. Mecidiyeköy 2.2 milyar TL. Kemerburgaz kullanım hakkı, tapu değil ama 2.2 milyar TL değere ulaştı. Bunların hepsi ekspertiz raporlarıyla oluştur. Galatasaray Adası 1.6 milyar TL. Diğer gayrımenkuller 200 milyon TL. Gayrımenkullerimiz 8.376 milyar TL değerlendi. Bu da yüzde 143'lük bir artış.""Yükümlülükler tarafında Bankalar Birliği borcumuz var. Bir dönem öncesine göre kısmi biraz azalma oldu, tahsilatlar var.": "Futbolcu transferlerine ilişkin borçlarda da 2 milyar liralık artış söz konusu. Sporculara olan diğer yükümlülükler ve vergi yükümlülüklerinde ise çok bir değişiklik yok.""Gelir gider hesaplarına baktığımızda ağırlıklı olarak kur farkları var. Kur farkı 1.4 milyar lira civarında. Esas faaliyetlerden 1.9 milyar lira zarar görüyoruz. Yatırım faaliyetlerinde sporcu satışı ve gayrımenkul değerlemeleri 3.6 milyar lira kar var. 1.6 milyara bankalara ödenen faiz olmak üzere 1.9 milyar lira finansman gideri var. Çoğu gayrımenkul değerlemelerini içeren ama enflasyon kar zararı hesabı altında sınıflanan 5.4 - 5.5 milyar lira kadar enflasyon para kayıp kazancı görüyoruz. Bunların sonucunda konsolide olarak 2024 yılında kulübün net karı 5.2 milyar lira gözüküyor. Bu 5.2 milyar karın 4 milyar lirası kulübün, 1.1 milyar lirası halka açık tarafta hissedarların.""Denetim firmasının, bu döneme ilişkin görüşlerine gelince; sınırlı olumlu görüş söz konusu. Dikkat çekilen iki husus var. Bir tanesi işletmenin sürekliliği. Bu dönemde kısa vadeli yükümlülüklerin, dönen varlıklarla karşılaştırıldığında 6.4 milyar lira net kısa vadeli yükümlülük var. Denetim firması, bunu riskli buluyor."

- Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Şarta bağlı yükümlülükler; futbolculara bundan sonraki sezonlarda ödenecek paraların toplamı, 31 Mayıs 2024 itibarıyla 6.8 milyar TL, 198 milyon dolar. Sabit ücretlerdir. Vergi öncesi ve sabit ücretleri içeren rakamlardır."





Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu: "Galatasaray bu sezon çok önemli bir blok, bir camia demiyorum, bir blok tarafından engellenecektir. 5. yıldız hepimize gurur verir ama Galatasaray'ın 5. yıldızı taktıktan sonra rakipleriyle arayı açacağı mali ve sportif gücü olacaktı. Bu güç, son dönemde en çok tartışılan Florya'dan gelecekti.



: "Galatasaray bu sezon çok önemli bir blok, bir camia demiyorum, bir blok tarafından engellenecektir. 5. yıldız hepimize gurur verir ama Galatasaray'ın 5. yıldızı taktıktan sonra rakipleriyle arayı açacağı mali ve sportif gücü olacaktı. Bu güç, son dönemde en çok tartışılan Florya'dan gelecekti.

"KARABORSA DEDİKODUSU İLE İLGİLİ KOMİSYON KURULSUN"



Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu: "Karaborsa ile ilgili konuşmalar oldu. Üyelerle birlikte Divan toplantımız yaklaşık 600 kişi geldi. Toplantıda havanda su dövdük. Herkes birbirine 'ne konuşuldu, ne oldu şimdi' dedi. Biz gerektiği gibi iletişimi, şeffaflığı yönetim tarafından maalesef görmedik. Sorunlardan biri bu. İnsanın aklına bir başka soru daha geliyor; karaborsayı sorduk, savcılığa gittik, başkanın söylediğinden başka bir müracaat olduğunu gördük, dedikoduyu kimin çıkardığına dair taleple gitmiş savcılığa. Bir başka şey aklımızı kurcaladı. Maç 19'daydı, 18.50'de satışta bilet vardı. Yönetici arkadaşlarımızın böyle bir işe bulaştığını düşünmüyorum, töhmet altında kalmalarını istemiyorum. Ekranlardan yok olan sitede Avrupa kupası maçında nasıl oluyor? Bunu başkasının değil, kulübümüzün içerisinde kurulacak komisyonla araştırılması yönetimi ve bizi rahatlatacaktır. Kulüpten faydalanmak isteyen varsa parazitlerin temizlenmesini sağlayacaktır."



"FUTBOLCULARIMIZ ORMANA DEFİ HACET YAPTI"



Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu: "O zaman başkanımız, 2 Temmuz'da Kemerburgaz'a geçeceğiz demişti, galiba öyleydi yanılmıyorsam tarihi. Sezonu orada açacağız sözüne döndü. Sezonu orada açan futbol takımımız, ormanda defi hacet yaptığını gördüm. Demek ki sezonu orada açamadık. Olabilir, gecikebilir. Niye oraya gitmediniz diye sizin üzerinizde tepinecek değiliz. Sonra sıkıntı oluyor. İletişim kanallarınızı açık tutmanız lazım."



"GALATASARAY'DA VER PARAYI AL KOLTUĞU YOKTUR"



Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu: "Parası var diye kimse Galatasaray üyesi olamaz. Ver parayı al koltuğu diye bir şey yok."



"GALATASARAY'DA WINTER IS COMING"





Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu:







"Galatasaray'da iklim değişmeye başladı. Sevgi iklimi yerine küresel ısınma başladı. Bu ısınma başka şeylere yol açabilir. Yönetimimizin şeffaf hale geçmesin istiyorum. Geçmezse ne olur? Game of Thrones'u seyrettiniz mi? Winter is coming, o zaman kış gelir." "RAKİBİMİZ DOMİNİK LİGİ'NE KATILACAKMIŞ" Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar: "Bir haber geldi. Rakip kulübümüz ocak ayı kampını Dominik Cumhuriyeti'nde yapacakmış. Önümüzdeki sene de Dominik Ligi'ne katılacaktır. İletmemi söylediler. Mazur görün lütfen."



"G.SARAY'IN BORCU 800 MİLYON DOLARDIR"



Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar: "Madalyonun diğer yüzü buradadır. Maalesef üzülerek belirtiyorum; toplam borç ve yükümlülüklerimiz, lütfen şaşırmayın, 30'a bölersek 800 milyon dolardır. Galatasaray'ın Mayıs 2024 itibarı ile toplam sportif, dernek 26.5 milyar lira. Öyle yazıyor. Benim kılavuzum duyum falan değil. Kılavuzum Galatasaray Spor Kulübü'nün yayınladığı resmi faaliyet raporudur. Rakamlar oradan alınmıştır.



Nedir, söyleyeyim; net borç alacak toplantısında 290 milyon dolar borç var, hani burada 800 ya, orada 290 yazıyor. Bizim kendi resmi raporumuz. Gelelim şu alacak, hep alacak, kimden alacağız biz bunu, biz bu alacakları kimden alacağız, yıllardır alacak, bir türlü gelmiyor bu alacaklar. Bankalar Birliği'ne gelelim; çok doğru olarak destelediğimiz oradan çıkmak. Tamam yapalım da Bankalar Birliği borcumuz 2.5 - 3 milyar lira. Bu rakamın yüzde 10'u, yüzde 90 alacak nerede? Biz sıcak para peşindeyiz, çok doğal. Yanlış değil, durum bu. Geldiğimiz durum bu çünkü. Borç gerçektir, meşrudur. Alacak belli olmaz. Futbolcularımız için de böyledir, herkes için böyledir. Zaniolo 35 milyon dolar dedik, olmadı olabilir. B planımız yoktu. Hareket edemedik. B planımız olsa o zaman daha farklı yollara gidebilme imkanımız olurdu, yapamadık beceremedik."







"ALİ KOÇ GİBİLERE ÇOK FAZLA CEVAP VERİLMEZ" - Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Süheyl Batum: "Federasyonda etkin olmak dendi. Biz Federasyona ağzımızı açıp bir şey diyemiyoruz, ne etkisi. O penaltı, bu gol falan demiyorum, Ali Koç'a neden cevap vermediniz demiyorum. Çok iyi yapıyorlar. Ali Koç gibilere çok fazla cevap verilmez. Acun Ilıcalı, Hulusi Belgülere neden cevap vermediniz. Onlara cevap vermeye değmez. Değmez, değmez, net söylüyorum. Koskoca Galatasaray Kulübü Başkanı, hatta yöneticisi bunlara cevap verme düzeyine düşmez. Kendi başkanları söylüyor. Aziz Yıldırım, Acun'a da Ali Koç'a da gereğini söylüyor zaten.



İbrahim Hacıosmanoğlu hakikaten, bunların bir paravanı haline gelmiş. Net söylüyorum yahu, net! Sayın Başkan söylemeyebilir, ben Galatasaray üyesi olarak söylüyorum. Arkadaşlar 10 senedir bakın, bu şike olaylarından sonra bakın. Ne TFF TFF, ne Tahkim Tahkim, ne UÇK UÇK, ne MHK MHK. Hiçbir şey yok, acayip bir durum. Hacıosmanoğlu, bu kötü oyunun piyonuymuş. Sözde baş rol oyuncusuymuş. Hiçbirimiz aptal değiliz. Galatasaray lehine hata yaptığı iddia edilen hakemlerin tamamı el çektirildi. Abdulkadir Bitigen denen adam bir hatalı penaltı iddiasıyla el çektirildi. Başkan kim? Bu İbrahim Hacıosmanoğlu. Çok ciddi başkan. Peki, aleyhine yaptığı açık net olan adamlar, yıldız, her hafta bir maç, maç alamadığında VAR, VAR alamadığında gözlemci. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Türkiye'nin en kötü, en içten pazarlıklı, 5 metreden ele görmedim diyen, Icardi'ye atılan yumruğu görmeyen adam Arda Kardeşler yıldız. Kadir Sağlam diye bir adam yıldız. Atilla Karaoğlan yıldız. Volkan Bayarslan yıldız, ödül üstüne ödül. Bir de bunlar ilk 4-5 maçımıza tamamı bunlar veriliyor. Peki Hacıosmanoğlu sen neredesin? Başkanımız sorar, o da 'Yahu kusura bakma Sierra Leone'de tatildeyim, Türkiye'de değildim. Patagonya'daydım, Türkiye'yle ilgilenemedim." der zannettim. Oyun büyük şekilde oynanıyor. Radyoyu açtım, 4-5 başkanı topladı gidecek zannettim, diyecek ki 'Başkan sana oy verdik, bu ne rezillik, bu nasıl bir şey, bu nasıl bir Ferhat. Ya insaf! 119 yıllık kulübüz, Türkiye'nin en çok kulübüyüz. Her sene öle öle, harika futbolcularımızla biz sinir hastası olarak mı izleyeceğiz?' sandım. Bu adamların niçin, hangi bağlantılarıyla oraya gittiklerini, neden orada yer aldıklarını bilmiyormuşuz gibi yapıyoruz. Hepimiz biliyoruz. Biz hiç görmüyormuş gibi yapıyoruz. Hacıosmanoğlu çıktı, kardeşlik iklimi, sevgi ortamı dedi. Bazen farklı ağızlarda kullanılınca ne kadar saçma olduğunu gördük. Sayın Dursun Başkan çok iyi bilir. Bir gün Şenes Erzik'i ziyaret etseniz UEFA'ya bunları götürsen, bu PFDK'ların, Tahkimlerin oluşma şartlarını götürsen, bu hakeme görev verirken Galatasaray'a iyi davranıp davranmamalarını göre belirleyen, bir futbolcu transferine tüm siyasetin beraber gittiğini, TFF başkanlığının siyaset tarafından atandığını gösterseniz, MHK başkanının PFDK başkanıyla beraber bir kulübün hizmetine gittiğini görseniz vallahi UEFA ceza verir. Bir ekibin bütün Türkiye'deki kulüplere para verdiğini, sponsorum dediğini, sponsor mucizesini yarattığını söyleseniz soruşturma açılır. TFF'nin, radyoların sponsoru. Başkanımız görmüyor herhalde bunu, 'TFF başkanı sizi seviyoruz ama bu ne, Ferhat kim?' demiyor. Hangi kardeşlik ortamı. Akşam Acun diye bir adam çıktı televizyona, anlatıyor bir şeyler. Dursun Başkandan bir demeç duydum. Bu nasıl bir şey. Galatasaray'ı temsil ederek çok zarif bir insan olabilir ama oraya gittiğinde 'Sayın başkan neden bahsediyorsunuz, getir hakemleri, getir şunları', dört tane penaltı veriliyor Galatasaray'a, herkes değil diyor, herkes memnun. Başkan dile getirmiyor. Biz kardeşlik ortamında sevgi ikliminde beraber oluyoruz. Net söylüyorum, Galatasaray'ın başkanlık ve yönetim kurulu, 199 yıllık ve 500 yıllık mazisine pasif olmaya, ağzını açmamaya hakkı yoktur, yetkisi yoktur. Hepimizin sinirini korumak zorundadır. Artık yeter!"



DURSUN ÖZBEK'TEN BATUM'A CEVAP; GERGİN ANLAR

Dursun Özbek: "Sevgili Süheyl'in konuşmasını dinledim. Yahu Allah aşkına, bizim TFF'ye gidip benim ne dediğimi, ne demediğimi bilmeden niye itham ediyorsun. Yanımda mıydın sen benim! Yanımda mıydın sen benim!"



Süheyl Batum: "Sayın Başkan bunlar masanın altında olmaz. Açık olur."



Dursun Özbek: "Hayır olmaz."



Süheyl Batum: "Hepimiz biliriz ve inanırız."



Dursun Özbek: "Lütfen dinle! Heyecanlanma. Dinle."



Süheyl Batum: "Çok heyecanlandım. Bir şey yapmamanız daha da heyecanlandırdı."



Dursun Özbek: "Ne olup bittiğini bilmeden koskoca profesörün ulu orta konuşması doğru değil. Yadırgadım. Başkan önemsemiyor, haydi ya, haydi ya! Her şeyi önemsiyoruz, bu böyle bilinsin!"



"FİKİR YÜRÜTMENİZE GEREK YOK



Dursun Özbek: "Süheyl Hoca hala, Adnan Başkan'ın Florya için ne dediğini anlamamış. İhale komisyonu başkanımız, bu işin duayeni. 'Bizim çıkacağımız ihale, hasılat paylaşımı sözleşmesi' diyor. 3 liraya satarsak 3 lirayı, 5 liraya satarsak 5'i, 10'a satarsak 10'u paylaşırız.' dedi. Piyasa şartlarında asgari, asgari ne demek biliyoruz değil mi? Koskoca profesör... İhale sonuçlanana kadar Sevgili Süheyl, senin dediğin metrekaresi 13 bin dolar hikaye. İhale yapılana kadar kimsenin bu konuda fikir yürütmesine gerek yok. İhale açık ihale olacak. TV'lerden yayınlanacak. Ayrı bir ihale komisyonumuz var. Bankalar değerlendirecek. Sonuç ortaya çıkacak. Demagoji yaratma adına 300-500 dedi, bunlara gerek yok. Bütün bu söylemlerin çalışanlara, bu işe emek verenlere, Galatasaray'a büyük zararı var. Ne olur geçmişten ders alsın. İzahı mümkün olmayan söylemler sonrası başımıza neler geldi, buradaki arkadaşların çoğu biliyor."



"İYİ Kİ PROFESÖR OLMUŞUM"



- Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Süheyl Batum: "Sadece şunu söyleyeceğim; Sevgili Başkanımız, bir de profesör olacaksın, profesör olacaksın diyor. Allahtan olmuşum. Adnan Bey'in iki hafta önceki gazetelerde çıkan demeci. Bakın 'Metrekaresi için 15 bin dolarlardan bahsediyorlar' diyor. Biz 15 bin demedik, herhalde yakın arkadaşları diyor. 'Böyle rakamlar yok, daha gerçekçi olmak gerek, burası için metrekaresi 6 bin liradan 600 milyon dolar ciro bekliyoruz. Biz yüzde 50'nin altında vermeyiz' diyor Adnan Bey. Zaten veremezsiniz. Sayın Başkan herhalde profesör olmadığı için bunu anlayamadı, asgari zannetti. Ben hayatımda yalan söylemedim, olmayan bir şeyi söylemedim. Bunun bu şekilde değerlendirilmesini uygun görmediğimi zatı alinize söylemek istiyorum. Saygım sonsuz size. Ben de size bir de başkan olacaksın demedim. Sizden de benzeri saygıyı bekliyorum. Saygılar."







Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Taner Aşkın: "Okan hoca, Okan hoca diyorsunuz, 20 tane farklı ülkeden gelmiş yabancı oyuncu var, bunları idare etmenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Okan hocaya mümkün olduğunca destek vermeliyiz! Burada eksiklik evet var. Okan hocayla yönetim arasında birisine ihtiyaç var."



"AVRUPA'DA BAŞARI ELDE ETMEDİĞİMİZ SÜRECE..."



-Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ertay Örmen: "Biz 5. yıldızı alalım ama biz Avrupa'da başarı elde etmediğimiz sürece bu yıldızların Türkiye'de kendi kendimizi tatmin etmekten başka gittiği yer yok. Buradaki bizim ayarımızda olmayan iki rakibi yenip seviniyor olmak bir yere kadar. 2000 yılındaki UEFA zaferinin ardından Avrupa başarısı yaşayamadık, son dönemde Şampiyonlar Ligi'nde elendiğimiz takımlar da berabere kaldığımız takımlar da belli."



"İKİ TANE YOUTUBERIN YILDA YARATTIĞI CİRO"



-Galatasaray Divan Üyesi Aykut Uzunoğlu: "Dijital şirketimizde; bir yıl boyunca 6 milyon TL ciro yapmışız. Ya 6 milyon TL, iki tane youtuberın yılda yarattığı ciro... 6 milyon TL ciroya, 47 milyon TL faaliyet zararı yapmışız. Dijital şu anda dünyada herkesin para yaptığı, başarı hikayesi yazdığı yer. Galatasaray açısından içler acısı."

Dursun Özbek: "Sevgili Süheyl'in konuşmasını dinledim. Yahu Allah aşkına, bizim TFF'ye gidip benim ne dediğimi, ne demediğimi bilmeden niye itham ediyorsun. Yanımda mıydın sen benim! Yanımda mıydın sen benim!"Süheyl Batum: "Sayın Başkan bunlar masanın altında olmaz. Açık olur."Dursun Özbek: "Hayır olmaz."Süheyl Batum: "Hepimiz biliriz ve inanırız."Dursun Özbek: "Lütfen dinle! Heyecanlanma. Dinle."Süheyl Batum: "Çok heyecanlandım. Bir şey yapmamanız daha da heyecanlandırdı."Dursun Özbek: "Ne olup bittiğini bilmeden koskoca profesörün ulu orta konuşması doğru değil. Yadırgadım. Başkan önemsemiyor, haydi ya, haydi ya! Her şeyi önemsiyoruz, bu böyle bilinsin!""Süheyl Hoca hala, Adnan Başkan'ın Florya için ne dediğini anlamamış. İhale komisyonu başkanımız, bu işin duayeni. 'Bizim çıkacağımız ihale, hasılat paylaşımı sözleşmesi' diyor. 3 liraya satarsak 3 lirayı, 5 liraya satarsak 5'i, 10'a satarsak 10'u paylaşırız.' dedi. Piyasa şartlarında asgari, asgari ne demek biliyoruz değil mi? Koskoca profesör... İhale sonuçlanana kadar Sevgili Süheyl, senin dediğin metrekaresi 13 bin dolar hikaye. İhale yapılana kadar kimsenin bu konuda fikir yürütmesine gerek yok. İhale açık ihale olacak. TV'lerden yayınlanacak. Ayrı bir ihale komisyonumuz var. Bankalar değerlendirecek. Sonuç ortaya çıkacak. Demagoji yaratma adına 300-500 dedi, bunlara gerek yok. Bütün bu söylemlerin çalışanlara, bu işe emek verenlere, Galatasaray'a büyük zararı var. Ne olur geçmişten ders alsın. İzahı mümkün olmayan söylemler sonrası başımıza neler geldi, buradaki arkadaşların çoğu biliyor.""Sadece şunu söyleyeceğim; Sevgili Başkanımız, bir de profesör olacaksın, profesör olacaksın diyor. Allahtan olmuşum. Adnan Bey'in iki hafta önceki gazetelerde çıkan demeci. Bakın 'Metrekaresi için 15 bin dolarlardan bahsediyorlar' diyor. Biz 15 bin demedik, herhalde yakın arkadaşları diyor. 'Böyle rakamlar yok, daha gerçekçi olmak gerek, burası için metrekaresi 6 bin liradan 600 milyon dolar ciro bekliyoruz. Biz yüzde 50'nin altında vermeyiz' diyor Adnan Bey. Zaten veremezsiniz. Sayın Başkan herhalde profesör olmadığı için bunu anlayamadı, asgari zannetti. Ben hayatımda yalan söylemedim, olmayan bir şeyi söylemedim. Bunun bu şekilde değerlendirilmesini uygun görmediğimi zatı alinize söylemek istiyorum. Saygım sonsuz size. Ben de size bir de başkan olacaksın demedim. Sizden de benzeri saygıyı bekliyorum. Saygılar.": "Okan hoca, Okan hoca diyorsunuz, 20 tane farklı ülkeden gelmiş yabancı oyuncu var, bunları idare etmenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Okan hocaya mümkün olduğunca destek vermeliyiz! Burada eksiklik evet var. Okan hocayla yönetim arasında birisine ihtiyaç var." "Madalyonun diğer yüzü buradadır. Maalesef üzülerek belirtiyorum; toplam borç ve yükümlülüklerimiz, lütfen şaşırmayın, 30'a bölersek 800 milyon dolardır. Galatasaray'ın Mayıs 2024 itibarı ile toplam sportif, dernek 26.5 milyar lira. Öyle yazıyor. Benim kılavuzum duyum falan değil. Kılavuzum Galatasaray Spor Kulübü'nün yayınladığı resmi faaliyet raporudur. Rakamlar oradan alınmıştır.Nedir, söyleyeyim; net borç alacak toplantısında 290 milyon dolar borç var, hani burada 800 ya, orada 290 yazıyor. Bizim kendi resmi raporumuz. Gelelim şu alacak, hep alacak, kimden alacağız biz bunu, biz bu alacakları kimden alacağız, yıllardır alacak, bir türlü gelmiyor bu alacaklar. Bankalar Birliği'ne gelelim; çok doğru olarak destelediğimiz oradan çıkmak. Tamam yapalım da Bankalar Birliği borcumuz 2.5 - 3 milyar lira. Bu rakamın yüzde 10'u, yüzde 90 alacak nerede? Biz sıcak para peşindeyiz, çok doğal. Yanlış değil, durum bu. Geldiğimiz durum bu çünkü. Borç gerçektir, meşrudur. Alacak belli olmaz. Futbolcularımız için de böyledir, herkes için böyledir. Zaniolo 35 milyon dolar dedik, olmadı olabilir. B planımız yoktu. Hareket edemedik. B planımız olsa o zaman daha farklı yollara gidebilme imkanımız olurdu, yapamadık beceremedik."