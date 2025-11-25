25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
2-062'
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
2-056'
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-265'
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
1-264'
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-060'
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
1-065'
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-160'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray'da 23 yıl sonra bir ilk!

Union Saint-Gilloise maçında bir oyuncu değişikliği yapan Galatasaray, Şubat 2002'den (vs Liverpool) bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçını tek değişiklikle tamamladı.

calendar 25 Kasım 2025 22:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 23 yıl sonra bir ilk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla eksikle çıktığı Union Saint-Gilloise maçında istediğini alamadı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılarda bu maçta yaşanan bir olay dikkat çekti. Union Saint-Gilloise maçında bir oyuncu değişikliği yapan Galatasaray, Şubat 2002'den (vs Liverpool) bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçını tek değişiklikle tamamladı.

Galatasaray, Belçika ekibi karşısında tek değişikliğini 53. dakikada yaptı ve bu dakikada Ismail Jakobs yerine Arda Ünyay oyuna dahil oldu.


Jakobs sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı. Sonradan oyuna dahil olan Arda Ünyay ise 80 ve 89. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.