Galatasaray, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda 4'lü Final'de

CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, İsviçre'nin Sm' AESCH takımını 3-0 yendi.
İlk maçı da 3-0 kazanan sarı kırmızılı takım adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Konstantin Selin (Azerbaycan), Janis Ivanovs (Letonya)
Galatasaray Daikin: Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Timmerman, Aslıhan Kılıç (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol, Ceylan Arısan, Bihter Dumanoğlu Yarkın)
Sm' AESCH: Campos, Uiato, Larson, Matter, Haegele, Cudworth (Reinhard, Saladin, Ammeter, Schenker, Kneubühler)
Setler: 25-9, 25-12, 25-18
Süre: 62 dakika (22, 19, 21)
İlk maçı da 3-0 kazanan sarı kırmızılı takım adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Konstantin Selin (Azerbaycan), Janis Ivanovs (Letonya)
Galatasaray Daikin: Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Timmerman, Aslıhan Kılıç (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol, Ceylan Arısan, Bihter Dumanoğlu Yarkın)
Sm' AESCH: Campos, Uiato, Larson, Matter, Haegele, Cudworth (Reinhard, Saladin, Ammeter, Schenker, Kneubühler)
Setler: 25-9, 25-12, 25-18
Süre: 62 dakika (22, 19, 21)