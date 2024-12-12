Galatasaray, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda 4'lü Final'de

CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, İsviçre'nin Sm' AESCH takımını 3-0 mağlup etti.

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Galatasaray, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda 4'lü Final'de
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12 Aralık 2024 20:46
Son güncelleme 12 Aralık 2024 23:22
CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, İsviçre'nin Sm' AESCH takımını 3-0 yendi.

İlk maçı da 3-0 kazanan sarı kırmızılı takım adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Konstantin Selin (Azerbaycan), Janis Ivanovs (Letonya)

Galatasaray Daikin: Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Timmerman, Aslıhan Kılıç (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol, Ceylan Arısan, Bihter Dumanoğlu Yarkın)

Sm' AESCH: Campos, Uiato, Larson, Matter, Haegele, Cudworth (Reinhard, Saladin, Ammeter, Schenker, Kneubühler)

Setler: 25-9, 25-12, 25-18

Süre: 62 dakika (22, 19, 21)

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