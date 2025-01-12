Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kayseri'yi tek farkla geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda Melikgazi Kayseri'yi 92-91 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kayseri'yi tek farkla geçti
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12 Ocak 2025 16:03
Son güncelleme 12 Ocak 2025 16:19
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda Melikgazi Kayseri'yi 92-91 mağlup etti.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Cemil Uygül, Almina Kocabaş

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 25, Doğa Adıcan 4, Gonca Karataş 5, Meltem Avcı, Powers 14, Diallo 12, Fall 14, Hatice Sönmez 17

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sude Yılmaz, Vanloo 28, Gökşen Fitik 7, Zandalasini 14, Fraser 10, Li 13, Holingsvorth 9, Meltem Yıldızhan 8, Ayşe Cora 3, Ayşegül Günay Aladağ

1. Periyot: 25-22

Devre: 42-38

3. Periyot: 61-69

5 faulle çıkan: 38.53 Powers (Melikgazi Kayseri Basketbol)

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