Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu Union Feminine Angers

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup C Grubu 5. hafta maçında çarşamba günü Fransa'nın Union Feminine Angers ekibini konuk edecek.



Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.



Dört takımın bulunduğu grupta lideri olan Galatasaray Çağdaş Faktoring, oynadığı 4 maçı da kazandı.



Union Feminine Angers ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.



Galatasaray Çağdaş Faktoring, iki takım arasında Fransa'da yapılan ilk maçı 71-70'lik skorla kazanmıştı.





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