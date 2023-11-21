Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu Union Feminine Angers

FIBA EuroCup C Grubu 5. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu Union Feminine Angers olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu Union Feminine Angers
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21 Kasım 2023 14:31
Son güncelleme 21 Kasım 2023 14:34
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup C Grubu 5. hafta maçında çarşamba günü Fransa'nın Union Feminine Angers ekibini konuk edecek.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Dört takımın bulunduğu grupta lideri olan Galatasaray Çağdaş Faktoring, oynadığı 4 maçı da kazandı.

Union Feminine Angers ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, iki takım arasında Fransa'da yapılan ilk maçı 71-70'lik skorla kazanmıştı.

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