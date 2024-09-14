Galatasaray, bu sezon ilk defa kalesini gole kapattı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor'u 5-0 yenerek bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesini gole kapattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, bu sezon ilk defa kalesini gole kapattı
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14 Eylül 2024 23:25
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 5-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Galatasaray, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesinde gol görmedi.

Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de de Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'dan da birer gol yedi.

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