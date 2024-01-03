Galatasaray, Boey'un menajeriyle masaya oturuyor

Galatasaray'da Sacha Boey ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Fransız oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak 23 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif aldığı için sözleşme teklifine henüz net cevap vermedi.
Galatasaray Yönetimi'nin Boey'un menajeriyle bu hafta içinde bir kez daha görüşeceği ve yıldız oyuncunun nihai kararını öğreneceği öğrenildi.
Sacha Boey'un geçtiğimiz ocak ayında 6.5 milyon Euro olan piyasa değeri 2023'ün sonunda 15.5 milyon Euro'luk artışla 22 milyon Euro'ya çıktı. Fransız yıldız, aynı zamanda Süper Lig'in en pahalı futbolcusu.
Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Fransız oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak 23 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif aldığı için sözleşme teklifine henüz net cevap vermedi.
Galatasaray Yönetimi'nin Boey'un menajeriyle bu hafta içinde bir kez daha görüşeceği ve yıldız oyuncunun nihai kararını öğreneceği öğrenildi.
Sacha Boey'un geçtiğimiz ocak ayında 6.5 milyon Euro olan piyasa değeri 2023'ün sonunda 15.5 milyon Euro'luk artışla 22 milyon Euro'ya çıktı. Fransız yıldız, aynı zamanda Süper Lig'in en pahalı futbolcusu.
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