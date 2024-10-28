Galatasaray - Beşiktaş derbisi iddaa oranları

Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya gelecek. Derbinin heyecanı Bilyoner'de yaşanacak. İşte oranlar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Galatasaray - Beşiktaş derbisi iddaa oranları
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28 Ekim 2024 15:57
Son güncelleme 28 Ekim 2024 15:59
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Rams Park'taki derbinin heyecanı Bilyoner'de yaşanacak.

Galatasaray'ın derbi galibiyetine 1,58 oran belirlendi. Dev derbide Beşiktaş'ın galibiyet oranı 3.45 olarak duyuruldu. Dev derbiden beraberlik çıkar oranı ise 3.72.

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bilyoner'de oynamak için tıklayınız




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