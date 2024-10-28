Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Rams Park'taki derbinin heyecanı Bilyoner'de yaşanacak.
Galatasaray'ın derbi galibiyetine 1,58 oran belirlendi. Dev derbide Beşiktaş'ın galibiyet oranı 3.45 olarak duyuruldu. Dev derbiden beraberlik çıkar oranı ise 3.72.
Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bilyoner'de oynamak için tıklayınız
Galatasaray'ın derbi galibiyetine 1,58 oran belirlendi. Dev derbide Beşiktaş'ın galibiyet oranı 3.45 olarak duyuruldu. Dev derbiden beraberlik çıkar oranı ise 3.72.
Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bilyoner'de oynamak için tıklayınız