Galatasaray, Belhanda'nın sözleşmesini feshetti

YOUNES BELHANDA NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'da 4 yıllık Younes Belhanda dönemi sona erdi



📍131 Maç

⚽22 Gol

🅰️26 Asist



🏆🏆 Süper Lig

🏆 Türkiye Kupası

🏆 TFF Süper Kupa pic.twitter.com/6gXEVXPQzo



— Sporx (@sporx) March 10, 2021

Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesinin beIN Sports'a verdiği röportaj nedeniyle tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı;"Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir."Younes Belhanda maç sonu röportajında, "Yöneticiler Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" dedi. Ancak; kulüp tercümanı bu cümleleri çevirmedi.Tercüman maç sonu röportajı ise "Böyle saha koşullarında geri dönüş yapmak zor. Biz daha çok pas oynayan takımız. Bu sahaya çare bulunması lazım. İstediğimiz oyunu böyle oynayamıyoruz. Sahanın daha iyi olması lazım. Antrenman sahamız bile buradan çok daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının getirilip buranın düzeltilmesi lazım" şeklinde çevirdi ancak Belhanda'nın sözlerinin içeriği daha sonra ortaya çıktı.