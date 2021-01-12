Galatasaray ayrılığı açıkladı: Ömer Uğurata

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile yolların ayrılacağını duyurdu

Haber; Sporx.com
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Galatasaray ayrılığı açıkladı: Ömer Uğurata
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12 Ocak 2021 14:48
Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata'nın sözleşmesinin karşılıklı feshi için görüşmelere başlandığını açıkladı.




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