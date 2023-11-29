Galatasaray attı, iptal oldu!

Galatasaray'ın MANU karşısında 43. dakikada bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Oyuncular bu karara tepki gösterdi.

Abone Ol
Galatasaray attı, iptal oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2023 21:33
Son güncelleme 29 Kasım 2023 21:44
Galatasaray, Manchester United maçında 2-2'yi buldu ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Sarı kırmızılı takım Icardi 43. dakikada topu ağlara gönderdi.

Yardımcı hakem Icardi'nin kaydettiği golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı. Sarı kırmızılı takımın oyuncuları bu karara tepki gösterdi.




GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery