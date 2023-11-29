Galatasaray attı, iptal oldu!

Galatasaray, Manchester United maçında 2-2'yi buldu ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.
Sarı kırmızılı takım Icardi 43. dakikada topu ağlara gönderdi.
Yardımcı hakem Icardi'nin kaydettiği golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı. Sarı kırmızılı takımın oyuncuları bu karara tepki gösterdi.
Sarı kırmızılı takım Icardi 43. dakikada topu ağlara gönderdi.
Yardımcı hakem Icardi'nin kaydettiği golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı. Sarı kırmızılı takımın oyuncuları bu karara tepki gösterdi.
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