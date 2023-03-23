Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye İspanyol rakip

Galatasaray ve Fenerbahçe ile de adı geçen Inaki Pena'ya Real Betis'in de talip olduğu belirtildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye İspanyol rakip
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23 Mart 2023 12:45
Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Inaki Pena'nın geleceğine dair önemli gelişmeler yaşanıyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, La Liga ekiplerinden Real Betis, Pena ile ilgileniyor. Real Betis'in 24 yaşındaki kaleci için resmi teklifini sunduğu aktarıldı.

Inaki Pena'nın adı Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyor.

İspanyol kaleci, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a kiralanmış ve 8 maçta sarı-kırmızılıların kalesini korumuştu.

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