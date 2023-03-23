Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye İspanyol rakip

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Inaki Pena'nın geleceğine dair önemli gelişmeler yaşanıyor.



İspanyol basınında yer alan habere göre, La Liga ekiplerinden Real Betis, Pena ile ilgileniyor. Real Betis'in 24 yaşındaki kaleci için resmi teklifini sunduğu aktarıldı.



Inaki Pena'nın adı Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyor.



İspanyol kaleci, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a kiralanmış ve 8 maçta sarı-kırmızılıların kalesini korumuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ