16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
1-1DA
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
0-024'
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Galatasaray'a Şilili orta saha: Felipe Loyola

Galatasaray, Arjantin ekibi Independiente'de forma giyen Şilili orta saha oyuncusu Felipe Loyola'yı kadrosuna katmak istiyor.

calendar 16 Ekim 2025 01:06
Galatasaray'a Şilili orta saha: Felipe Loyola
Devre arası ve gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Arjantin basınından El Crack Deportivo'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar Arjantin ekibi Independiente forması giyen Şilili orta saha oyuncusu Felipe Loyola'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Arjantin ekibinin Şilili orta saha oyuncusunu takıma tutmak istediği ancak cazip bir teklif gelirse transfere izin verileceği aktarıldı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Öte yandan, Loyola'ya sadece Galatasaray'ın değil, İtalya'dan Bologna ve Cagliari ile İspanya'dan Elche gibi Avrupa kulüplerinin de ilgi gösterdiği vurgulandı.

PERFORMANSI

Bu sezon 39 maçta forma giyen 24 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 7 gol atıp 4 de asist yaptı. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
