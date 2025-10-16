Galatasaray'a Şilili orta saha: Felipe Loyola

Devre arası ve gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Arjantin basınından El Crack Deportivo'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar Arjantin ekibi Independiente forması giyen Şilili orta saha oyuncusu Felipe Loyola'yı kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, Arjantin ekibinin Şilili orta saha oyuncusunu takıma tutmak istediği ancak cazip bir teklif gelirse transfere izin verileceği aktarıldı.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Öte yandan, Loyola'ya sadece Galatasaray'ın değil, İtalya'dan Bologna ve Cagliari ile İspanya'dan Elche gibi Avrupa kulüplerinin de ilgi gösterdiği vurgulandı.
PERFORMANSI
Bu sezon 39 maçta forma giyen 24 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 7 gol atıp 4 de asist yaptı.
