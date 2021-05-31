Galatasaray'a seçim müjdesi

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak seçim için Kabine Toplantısı'ndan beklenen karar geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a seçim müjdesi
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31 Mayıs 2021 20:31
Galatasaray'da merakla beklenen seçim konusunda önemli bir gelişme yaşandı.. Sarı-kırmızılılarda 19 Haziran'a ertelenen seçime izin çıkıp çıkmayacağı netleşti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spor kulüplerinin seçimli genel kurullarını yapabileceğini duyurdu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Spor kulüplerinin genel kurulları, 1 Haziran'dan itibaren gerçekleştirilebilecek." sözleriyle bu kararı açıkladı.

GALATASARAY'IN BAŞKAN ADAYLARI

Galatasaray'da 6 başkan adayı çıktı. Işın Çelebi, Burak Elmas, Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Yiğit Şardan ve Eşref Hamamcıoğlu listelerini teslim ettiler.

IŞIN ÇELEBİ'NİN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Işın Çelebi, Denizhan Ege, Can Çobanoğlu, Metin Tayfun İşeri, Ülkü Özcan, Münif İhsan Koz, Fatma Vildan Yirmeşoğlu, Taylan Aksoy, Alex Cem Üster, Ahmet Kayhan, Canan Dilara Kızılyalın Uç

Yönetim Kurulu (Yedek): Mehmet Akif Aygün, Mesut Geniş, Mustafa Şimşek, Nevzat Görkem Boroğlu, Mehmet Şir

Denetim Kurulu: İbrahim Bozan, Murat Kuloğlu, Faruk Emre Koçuk

Denetim Kurulu (Yedek): Eralp Hiçsönmez, Yalın Tolga Gökyar, Berkin Günay,

Sicil Kurulu: Mustafa Erol Gerçeker, Nazif Barlas, Zeki Daşdemir, Ayhan Karataş, Kamuran Sancar, Emre Dai, Ahmet Murat Malaz

Sicil Kurulu (Yedek): Uğur İzzet Çomoğlu, Tugay Toydemir, Turgut Plümer

Disiplin Kurulu: Mahmut Demir Doral, Bülent Karadeniz, Ömer Tümay, Eşref Evrensel, Turgut Bilgin, Mehmet Adnan Erdoğlu, Emrah Şener

Disiplin Kurulu (Yedek): Hamdi Aliyar Dengiz, Şule Tont Leki, Metin Özaydın, Aydın Önder, Ali Haydat Bengi

BURAK ELMAS'IN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remiz Sarıver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezzan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün

Yönetim Kurulu (Yedek): İbrahim Reha Keskin, Selim Safada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener

Denetim Kurulu: Asaf Savaş Akat, Tolga Erem, Emre Şahsuvaroğlu

Denetim Kurulu (Yedek): Barış Nane, Anıl Mertol, Nazımcan Angın

Sicil Kurulu: Recep Şükrü Ergün, Gülbin Erduran, Mehmet Mustafa Kemal Yalman, Sedat Besen, Sebla Kesim, İlknur Gündem, Halim Neyzi

Sicil Kurulu(Yedek): Zeynep Lale Özkut, Adil Bora Palaska, Ali Mert Ramazanoğlulları

Disiplin Kurulu: Osman Alp Yalman, Mithat Can Baydarol, Tayfun Akçay, Kemal Erimten, Ahmet Müçteba Kozukoğlu, Halit Tural, Banu Kaleağası Gülmen

Disiplin Kurulu (Yedek): Hasan Vedat Gürer, Huriye Cumhuriyet Sahin, Hüsnü Serdar Gökcan, Yalçın Veziroğlu, Mehmet Mert Yılmaz

METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: A. Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, M. İsmail Sarıkaya, M. Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı

Yönetim Kurulu (Yedek): Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu

Denetim Kurulu: Turgut Şavlı, Cihan Vural, Fabrizio Casaretto

Denetim Kurulu (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Memet Erdem Aybay, Merve Deniz Örken

Sicil Kurulu: Ömer Işıl, Celal Açar, Ferit Volkan, Recai Faruk Gürbüzer, Bülent Güçbilmez, Ekmel Ünlüsan, Murat Demircan

Sicil Kurulu (Yedek): Mehmet Kamil Kibarer, Berat Uygur, Mustafa Manav

Disiplin Kurulu: Oğuz Evrenos, Ali Güray Kızılay, Muharrem Remzi Tan, Mehmet Çağatay Altınlı, Haluk Yaşar Yücel, Hakan Ünsaler, Gaye Bumin

Disiplin Kurulu (Yedek): Fazıl Hortaçsu, Mehmet Sadun Bozok, Celal Canoğuz, Ela Açar, Ali Baran Öztürk

İBRAHİM ÖZDEMİR'İN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Mustafa Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, R. Selim Demir, M. Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş

Yönetim Kurulu (Yedek): Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras

Denetim Kurulu: Özgür Soy, İrfan Hüseyin Yıldız, İsmail Özdoyuran

Denetim Kurulu (Yedek): Oktay Yüksel, Erdoğan Ersan, Orkun Kale

Sicil Kurulu: Mehmet Bilen, A. Turan Yurdakul, A. Eşref Dikmen, Menderes Osmanağaoğlu, Kemal Naci Ekşi, Nazım Durak, A. Pınar Altuğ Tüfekçioğlu

Sicil Kurulu (Yedek): Ekrem Öztürk, Çetin Öner, Işıl Şahin

Disiplin Kurulu: Ahmet Şenkal, Ercüment Börekçi, Osman Macit Söylemez, Serhat Özalemdar, İsmail Remzi Tözün, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Arzu Tuncer

Disiplin Kurulu (Yedek): Yusuf Ziya Solakoğlu, H. Engin Tuncer, Altan Kavak, İbrahim Yıldız, Durmuş Özdemir

YİĞİT ŞARDAN'IN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Özcan Çetinsoy, Abdürrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Ömer Mafa, Mete Serkan Sevim, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul

Yönetim Kurulu (Yedek): Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Halim Karasu

Denetim Kurulu: İbrahim Anıl, Ahmet İlerigelen, Emir Otluoğlu

Denetim Kurulu (Yedek): Ali Ekinci, Can Aydın, Başar Gündüz

Sicil Kurulu: Jale Ayşe Karaveli, Selçuk Erdoğmuş, Sadat Vanizor, Neslihan Cengiz, Aykut Uzunoğlu, Necdet Nazmi Tarakçı, Binnur Doğançe Zaimler

Sicil Kurulu (Yedek): Alper Somer, Selami Özdemir, Mustafa Uğur Müldür

Disiplin Kurulu: M. Ömer Akad, Nejat Güney, Celal Ahmet Kalafatoğlu, Tayfun Akgüner, Sülha Balin, Tayfun Ayrancı, Dinç Üner

Disiplin Kurulu (Yedek): Ali Salih Özçakır, Turgut Bilgin, Ömer Engin Baysal, Necati Tunç Şengül, Ömer Demircioğlu

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürka Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz

Yönetim Kurulu (Yedek): Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız

Denetim Kurulu: Ahmet Naim Oktay, Suat Sarı, Ahmet Kemal Kumkumoğlu

Denetim Kurulu (Yedek): Murat Özer, Arda Nal, Kamer Rodoplu

Sicil Kurulu: Sezai Enis Tulça, Deniz Gün Enön, Nihal Özfırat, Ömer Faruk Dak, Ali Esat Tansev, Ayşe Esra Arslan, Ali Erdal Katmer

Sicil Kurulu (Yedek): Utku Çağatay Aksoy, Jano Kasal, Mehmet Yaşar Asal

Disiplin Kurulu: Halil Akgül, Bedii Süheyl Batum (Hukukçu Üye), Cemil Dönmez, Yusuf Bülent Pozam (Hukukçu Üye), Erdan Çokay, Ahmet Mert Yılmaz, Mehmetçik Serol Acarkan

Disiplin Kurulu (Yedek): Nihat Hakkı Karaköse, Hamza Yüksel Dinçer, Günaydın Özcebe (Hukukçu Üye), Aydın Önder (Hukukçu Üye), Necdet Çolpan

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