Galatasaray'a Davinson Sanchez'den iyi haber

Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı; sakatlığı atlatan Davinson Sanchez takımla çalışmalara katıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'a Davinson Sanchez'den iyi haber
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06 Eylül 2024 00:18
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlarken sakatlığını atlatan Davinson Sanchez takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sakatlık sürecinden çıkan Kolombiyalı stoper Sanchez antrenmanın tamamında yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, cuma günü saat 12.00 ve 17.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.



 
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