Galatasaray'a 3 Milyar TL'lik dev gelir!

Galatasaray, Haziran 2024 - Mayıs 2025 dönemi arasında 3 Milyar TL'lik stadyum geliri elde etti.

calendar 12 Eylül 2025 08:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a 3 Milyar TL'lik dev gelir!
İç sahada maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray, 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyar 77 milyon TL stat geliri elde etti.

Loca, VIP ve kombine hasılatında yüzde 24 artış sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'ın kapasitesini 53 bin 978 kişiye çıkardı.

Devler Ligi'nde en az 4 maça (Liverpool, Bodo- Glimt, Gilloise, Atletico Madrid) ev sahipliği yapacak Aslantepe para basmaya devam edecek.

