Galatasaray, 2 fırsat transferi kovalıyor!

Hücuma takviye yapmak isteyen Galatasaray'da, 2 aday daha listeye eklendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 2 fırsat transferi kovalıyor!
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06 Eylül 2022 13:25
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bu sezon şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün gösterdiği performansla dikkat çekerken, Kerem Aktürkoğlu ise bu sezon şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.

Bunun üzerine sarı-kırmızılılar ilk 11'de oynayabilecek kapasitede kanat transferi için harekete geçti.

HAZARD VE FORSBERG LİSTEDE

Bundesliga'dan daha önce Leverkusen forması giyen Paulinho'yu gündemine alan Cimbom'da 2 sürpriz aday listeye eklendi.

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın Dortmund forması giyen Thorgan Hazard ile RB Leipzig'de oynayan Emil Forsberg için harekete geçtiği ifade edildi.

Galatasaray'ın 2 oyuncunun da durumunu soruşturduğu belirtildi.

FORSBERG'İN 3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Leipzig forması giyen Forsberg bu sezon 5 maçta görev alırken 1 gol 2 asist katkısında bulundu.

30 yaşındaki İsveçli yıldızın Alman ekibiyle 3 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. 

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