Galatasaray, 2 fırsat transferi kovalıyor!

HAZARD VE FORSBERG LİSTEDE

FORSBERG'İN 3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bu sezon şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün gösterdiği performansla dikkat çekerken, Kerem Aktürkoğlu ise bu sezon şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.Bunun üzerine sarı-kırmızılılar ilk 11'de oynayabilecek kapasitede kanat transferi için harekete geçti.Bundesliga'dan daha önce Leverkusen forması giyen Paulinho'yu gündemine alan Cimbom'da 2 sürpriz aday listeye eklendi.Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın Dortmund forması giyen Thorgan Hazard ile RB Leipzig'de oynayan Emil Forsberg için harekete geçtiği ifade edildi.Galatasaray'ın 2 oyuncunun da durumunu soruşturduğu belirtildi.Leipzig forması giyen Forsberg bu sezon 5 maçta görev alırken 1 gol 2 asist katkısında bulundu.30 yaşındaki İsveçli yıldızın Alman ekibiyle 3 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.