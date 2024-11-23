G.Birliği, büyük derbi hasretini bitirdi

Başkent derbisinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti ve 8 maç sonra derbide gülen taraf oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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G.Birliği, büyük derbi hasretini bitirdi
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23 Kasım 2024 21:01
Son güncelleme 23 Kasım 2024 21:22
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan derbiyi ev sahigi Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 63. dakikada Alperen Babacan kaydetti.

Ankaragücü'ne karşı 7 maç sonra gol atan ve 8 maç sonra kazanan Gençlerbirliği, puanını 18'e çıkardı.

MKE Ankaragücü ise ligde oynadığı son 3 maçta 2. kez yenilerek 19 puanda kaldı.

Gençlerbirliği, gelecek hafta Ümraniyespor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü ise sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.

Stat: Eryaman

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Azad İlhan, Mehmet Dura

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Nalepa (Dk. 62 Samed Onur), Etebo, Amilton, Ensar Kemaloğlu (Dk. 62 Buğra Çağıran (Dk. 73 Mete Kaan Demir), Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Fıratcan Üzüm), Djitte (Dk. 72 Gökhan Altıparmak)

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 41 Hayrullah Bilazer), Osman Çelik, Mahmut Tekdemir, Schulz, Ali Kaan Güneren (Dk. 71 Saponara), Tolga Ciğerci, Rotariu (Dk. 60 Kitsiou), Efkan Bekiroğlu, Varga (Dk. 61 Cephas), Bajic

Gol: Dk. 63 Alperen Babacan (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 15 Metehan Mimaroğlu, Dk. 45 Ensar Kemaloğlu, Dk. 77 Amilton, 90+4 Oğuzhan Berber (Gençlerbirliği), Dk. 56 Schulz (MKE Ankaragücü)

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