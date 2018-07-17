Futbol sahalarına yeni güvenlik maddeleri

Bakanlar, Federasyonlar ve kulüp temsilcilerinin yer aldığı '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak olan değişikliklere ilişkin istişare toplantısı sona erdi.Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda yapılan toplantıya; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu ve 18 Süper Lig kulübünün temsilcileri katıldı.1 - Statlara yüz tanıma sistemi konulacak.2 - Polis sayısı artarken, özel güvenlik sayısı azalacak. Statların güvenliğinden tamamen polis sorumlu olacak. Ayrıca kulüplerde bulunan "taraftardan sorumlu yönetici" görevinin kaldırılarak, "stat sorumlusu" adı altında bir yapıya dönülecek.3 - Cezalar katlamalı gidecek. Daha önce saha içi ve saha dışında suç işleyen kişi 1 yıl ceza alıyordu. Bundan sonra suç işleyene ilkinde 1 yıl, ikincisinde 3 yıl, 3'üncüsünde ise 5 yıl ceza verilecek.4 - Deplasman yolculuğu sırasında üzerinde suç aleti (bıçak vb.) bulunan taraftarlar da, saha içinde suç işlemiş gibi bu ceza kapsamına dahil olacak.5 - Biletsiz taraftarlar da ceza kapsamına alındı. Spor faaliyetinin yapılacağı salona biletsiz giren taraftarlara da cezalar uygulanacak.6- Toplantının belki de en dikkat çekici maddesi ise "sosyal medya" konusunda oldu.Kulüp başkanı, yönetici, teknik adam veya sporcu sosyal medyada taraftarı ya da rakibi kışkırtıcı yazı paylaştığı takdirde disipline gidecek. Ayrıca televizyon programlarında yapılacak her türlü kışkırtıcı sözler de cezai sisteme bağlanacak.Bu arada toplantıda Kulüpler Birliği Yasası'nın görüşülmediği öğrenildi.