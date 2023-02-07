Philadelphia 76ers forması giyen temsilcimiz Furkan Korkmaz, ekibinden takas talebinde bulundu.



Sixers'ın, bu talep sonrasında Furkan'ı başka bir ekibe takaslamaya çalışacağı konusunda bilgilendirdiği açıklandı.



Philadelpha'nın son 12 maçının yalnızca 3'ünde forma giymiş olan Furkan, 2018-19 sezonunda da takasını talep ettikten sonra daha fazla süre almış ve 2019'da iki yıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra, 2021'de takımla kontratını uzatmıştı.





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