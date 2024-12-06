Fulham sahasında üç puanı üç golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 14. hafta maçında Fulham, sahasında Brighton'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fulham sahasında üç puanı üç golle aldı
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06 Aralık 2024 00:26
Son güncelleme 06 Aralık 2024 00:27
İngiltere Premier Lig'in 14.hafta karşılaşmasında Brighton, Fulham'a konuk oldu.

Craven Cottage Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı

Fulham'a galibiyeti getiren goller 4 ve 87'de Alex Iwobi ile 79'da Matthew O'Riley'in kendi kalesine attığı gollerle geldi. Brighton'un tek golünü ise 56'da Carlos Baleba attı.
Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.

Fulham, bu galibiyetin ardından puanını 22 yaptı. Brighton, 23 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Brighton, Leicester City deplasmanına gidecek Fulham, Arsenal'i konuk edecek.
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