Fulham'dan Zeki Çelik'e teklif!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik için harekete geçti.



FULHAM'IN TEKLİFİ



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fulham, Zeki Çelik için Roma temasa geçti.



İngiliz ekibinin 27 yaşındaki futbolcu için Roma'ya zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.



RANIERI VE ZEKİ KARAR VERECEK



Fulham'ın bu teklifinin ardından Zeki'nin ve Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri'nin transfere karar vereceği kaydedildi.



Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Zeki Çelik'in Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



Roma'da bu sezon 28 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 asist yaptı.



