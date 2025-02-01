Fulham'dan Zeki Çelik'e teklif!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik için harekete geçti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
FULHAM'IN TEKLİFİ
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fulham, Zeki Çelik için Roma temasa geçti.
İngiliz ekibinin 27 yaşındaki futbolcu için Roma'ya zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.
RANIERI VE ZEKİ KARAR VERECEK
Fulham'ın bu teklifinin ardından Zeki'nin ve Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri'nin transfere karar vereceği kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Zeki Çelik'in Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Roma'da bu sezon 28 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 asist yaptı.
FULHAM'IN TEKLİFİ
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fulham, Zeki Çelik için Roma temasa geçti.
İngiliz ekibinin 27 yaşındaki futbolcu için Roma'ya zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.
RANIERI VE ZEKİ KARAR VERECEK
Fulham'ın bu teklifinin ardından Zeki'nin ve Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri'nin transfere karar vereceği kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Zeki Çelik'in Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Roma'da bu sezon 28 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 asist yaptı.