Fuat Çapa: 'Kapasitemizin üzerinde oynadık'

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında ağırladığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi.



Çapa, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Eyüpspor maçına çok iyi hazırlandıklarını ve oyuncuların taktiksel olarak verdikleri görevi yerine getirdiğini aktardı.



Maçın her iki yarısında da bol pozisyona girdiklerini ancak son dokunuşları yapamadıklarını anlatan Çapa, "Attığımız birinci golden sonra mutlaka oyunu soğutmamız gerektiğini söyledim ama maalesef bunu yapamadık. Devre arasında Kayamba ile sol kanadı daha iyi kullanmamız gerektiğini ifade ettim ve 2-1 öne geçtik. Sonrasında kendi kalemizde ilginç gol oldu." dedi



Çapa, oyuncu değişiklikleri konusunda geç kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Fofana 15. dakikada adale sakatlığı yaşadığı ve ondan sonra oyuncu değişikliğine gidecektik ama oyuncumuz devam etmek istedi. Sürekli onun için oyuncu değişikliği için beklemek zorunda kaldık. Vukan Savicevic'in uzun zamandır sakatlığı vardı. 90 dakikayı nasıl tamamlar diye bekledik. Onun için oyuncu değişikliğinde biraz geç kaldık. Şimdi ne söylesek fayda etmeyecek çünkü skor 2-2. Bu skordan mutlu değiliz. Oyun anlamında oyuncularıma söyleyecek söz bulamıyorum çünkü kapasitelerinin üzerinde gayret gösterdiler. Ancak skor anlamında çok üzüldük. Son haftalara geldikçe, hedeflerden uzaklaştıkça taraftarlarımızın tepki göstermesi gayet normal. Play-off ile puan farkımız 7 ama biz sonuna kadar devam edeceğiz. Şansımızın hala devam ettiğini söyleyebilirim."





İLGİLİ VİDEO