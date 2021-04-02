Fredy Guarin, babasına saldırdı! Gözaltına alındı

Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin "aile üyelerine şiddet uyguladığı" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fredy Guarin, babasına saldırdı! Gözaltına alındı
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02 Nisan 2021 14:34
Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin, "aile üyelerine şiddet uyguladığı" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kolombiya basınında yer alan habere göre, 34 yaşındaki oyuncu, anlaşmazlık yaşadığı babası ve diğer aile üyelerine saldırdı.

Olay yerine gelen Kolombiya polisi, Guarin'i gözaltına aldı.

Polisin oyuncuyu gözaltına aldığı sırada kaydedilen ve Kolombiya basınında paylaşılan bir videoada, Guarin'in üzerinin kana bulandığı görülüyor.

Kavgaya yol açan anlaşmazlığın sebebi açıklanmazken, polis, Guarin'in olay sırasında aşırı alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle kontrolünü kaybettiğini bildirdi.

Fransa'da Saint-Etienne, Portekiz'de ise Porto'da oynayan Guarin, 2012-2016 yıllarında İtalya'nın Inter takımında forma giydi.

Guarin, kariyerini ülkesinin Millonarios takımında sürdürüyor.



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