Fred bir döndü pir döndü

Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Fred, sakatlığını atlatmasının ardından bir döndü pir döndü.
Sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçeli futbolcu Fred, sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta 3 gol kaydederek takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Fred, böylece kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
Sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçeli futbolcu Fred, sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta 3 gol kaydederek takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Fred, böylece kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU