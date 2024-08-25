Fred bir döndü pir döndü

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Fred, çıktığı ilk maçta Rizespor ağlarına 3 gol kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fred bir döndü pir döndü
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25 Ağustos 2024 23:15
Son güncelleme 25 Ağustos 2024 23:17
Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Fred, sakatlığını atlatmasının ardından bir döndü pir döndü.

Sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçeli futbolcu Fred, sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta 3 gol kaydederek takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Fred, böylece kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

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