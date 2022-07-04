Fransızların Kim Min Jae ısrarı!

Fransız basını, Rennes'in Nayef Aguerd'in West Ham United'a satılmasının ardından iki stoper takviyesi yapmak istediğini öne sürdü.



Top Mercato'da yer alan habere göre; Rennes'in hedeflerinden birinin Kim Min Jae olduğu belirtildi. Fransız ekibinin yöneticisi Florian Maurice'in, Fenerbahçe ile transferdeki son detayları görüşmek için İstanbul'a seyahat ettiği aktarıldı.



Rennes'in geçen sezonu ligde 4. sırada tamamlaması ve gelecek yıl Avrupa'da mücadele edecek olmasının, Güney Koreli futbolcunun ilgisini çekebileceği kaydedildi.



Öte yandan Rennes'in diğer stoper adayının ise Barcelona'dan Samuel Umtiti olduğu ifade edildi. Marca'ya dayandırılan bilgide, Fransız ekibinin 28 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Barcelona ile temas halinde olduğu öne sürüldü.



Rennes'in ayrıca, orta saha için de RB Leipzig'te forma giyen Tyler Adam'ın durumunu yakından izlediğinin altı çizildi.





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