Fransa Kupas'ında Lille, Ligue 2 ekibine elendi

Fransa Kupası son 16 turu maçında Lille, 90 dakikası 1-1 biten maçta Ligue 2 ekibi Dunkerque'ye penaltılarda 5-4 yenilerek elendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fransa Kupas'ında Lille, Ligue 2 ekibine elendi
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04 Şubat 2025 23:21
Fransa Kupası son 16 turu maçında Lille, Ligue 2 ekibi Dunkerque'yi konuk etti. 

Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 berabere bitti. 

Lille'nin golünü 85'te Andre Gomes, Dunkerque'nin golünü ise 90+6'da Kay Tejan kaydetti. 

Seri penaltı atışlarına geçilen maçta Lille, Dunkerque'ye 5-4 yenildi ve turnuvaya veda etti. Ligue 2 ekibi Dunkerque ise çeyrek finale adını yazdırdı.
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