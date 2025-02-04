Fransa Kupas'ında Lille, Ligue 2 ekibine elendi

Fransa Kupası son 16 turu maçında Lille, Ligue 2 ekibi Dunkerque'yi konuk etti.



Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 berabere bitti.



Lille'nin golünü 85'te Andre Gomes, Dunkerque'nin golünü ise 90+6'da Kay Tejan kaydetti.



Seri penaltı atışlarına geçilen maçta Lille, Dunkerque'ye 5-4 yenildi ve turnuvaya veda etti. Ligue 2 ekibi Dunkerque ise çeyrek finale adını yazdırdı.