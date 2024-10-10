Fransa, İsrail'e adeta gol oldu yağdı!

UEFA Uluslar A Ligi 2. grup üçüncü maçında Fransa, İsrail'i 4-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Fransa, İsrail'e adeta gol oldu yağdı!
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10 Ekim 2024 23:45
Son güncelleme 10 Ekim 2024 23:49
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Fransa, Budapeşte'de İsrail ile karşı karşıya geldi. Fransa maçı 4-1 kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren goller sırasıyla 6, 28, 87, 89. dakikalarda Eduardo Camavinga, Christopher Nkunku, Matteo Guendouzi ve Bradley Barcola'dan geldi.

İsrail'in tek golünü 24. dakikada Omri Gandelman kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fransa, puanını 6'ya çıkarırken İsrail henüz puanla tanışamadı.

Fransa, bir sonraki maçında Belçika deplasmanına gidecek. İsrail ise deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.

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