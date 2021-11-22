Fransa'da büyük olay! Lyon - Marseille derbisi yarıda kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) çıkan olay nedeniyle durdurulan Olimpik Lyon-Olimpik Marsilya karşılaşmasının oynanmamasına karar verildi.



Groupama Stadı yetkilisi, hakem Ruddy Buquet'in 5. dakikada durdurulan karşılaşmanın, oyuncuların güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle oynanmamasına karar verdiğini açıkladı.



Ardından Buquet, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, müsabakayı önce başlatma kararı aldığına yönelik haberleri yalanladı. Buquet, durdurulan maçı hiçbir zaman yeniden başlatma kararı almadığını, kararının en başından beri maçın oynanmaması yönünde olduğunu söyledi.



Fransız basınındaki haberlerde, Payet'e şişe fırlatan taraftarın tespit edildiği ve stattan çıkarıldığı belirtildi.



Bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Olimpik Marsilya, Nice-Olimpik Marsilya, Angers-Olimpik Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Olimpik Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.





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