Fransa'da 16. etabı Houle kazandı

109. Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabında Kanadalı Hugo Houle birinci oldu, Danimarkalı Jonas Vingegaard ise genel klasman liderliğini sürdürdü.



Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 16. etabı, Carcassonne ile Foix arasındaki 178,5 kilometrelik parkurda yapıldı.



Israel-Premier Tech takımından Hugo Houle, 4 saat 23 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti ve 1988 yılından bu yana Fransa Bisiklet Turu'nda etap kazanan ilk Kanadalı sporcu oldu.



Vingegaard (Jumbo-Visma), 64 saat 28 dakika 9 saniyelik toplam süresiyle Tadej Pogacar'ın (BAE Emirates) 2 dakika 22 saniye önünde genel klasman liderliğini korudu.



Tura, yarın Saint Gaudens ile Peyragudes arasında koşulacak 130 kilometrelik 17. etapla devam edilecek.



2022 Fransa Bisiklet Turu, 24 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.





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